أبرزت إمارة منطقة المدينة المنورة أهم المواقع التاريخية والاسلامية والأثرية ومعالم السيرة النبوية، من خلال الصور الفوتغرافية التي وثقتها عدسات المصورين، وتزينت بها أروقة وقاعات مبنى الإمارة بـ14 صورة من أصل 23 صورة فوتوغرافية، تستعرض جانبا من معالم المسجد النبوي الشريف، ومسجد الميقات، وجبل أحد، ومنطقة سيد الشهداء، إلى جانب بعض المعالم في محافظة العلا، والمدن الساحلية التابعة للمنطقة، بهدف رفع مستوى الإثراء المعرفي بمكونات المنطقة لدى زوار الإمارة ومستفيديها.

واستخدم فريق إرث للتوثيق الجوي الذي يضم 14 مصوراً، طائرات الجياروكوبتر والطيران الشراعي لالتقاط الصور باحترافية عالية.

وتأتي هذه الخطوة من إمارة المدينة المنورة في تسليط الضوء على مقومات المنطقة من خلال المكونات البصرية باعتبار هذه النوعية من الفنون تجسد واقعاً حقيقاً من مشاهد التنمية الحضارية والحراك الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.