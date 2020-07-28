حذر قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

وأوضح قسم الطوارئ أنه يستقبل سنوياً خلال أيام عيد الأضحى نحو 58 حالة لإصابة بجروح قطعية نتيجة ذبح الأضاحي، والإصابات تكون غالباً في اليدين والأرجل.

وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، جاهزيته الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.