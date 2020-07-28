باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، إثر الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة ما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية عليها.وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، أنه بمجرد هطول الأمطار وجريان السيول استنفر فرع الوزارة كافة الفرق وعقود الصيانة وأعلن حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق، فضلاً عن صيانة العقبات وتنظيفها من الصخور المتساقطة عليها بسبب الأمطار، مؤكداً صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق الترابية المخصصة لهذه الأعمال حيث تمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات وحسب حالات الطرق حتى لا تتسبب في أية أضرار لسالكيها. داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.