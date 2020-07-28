أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المحافظات والقرى، وتسببت في انهيارات صخرية في المناطق الجبلية، كما جرفت السيول طرقا عدة.وباشرت فرق الطوارئ بمكتب خدمات الكهرباء بمحافظة الداير، عدة بلاغات عن انقطاعات التيار بعد الأمطار وتم إصلاحها وإعادة التيار لعدد من القرى، فيما توزعت فرق الدفاع المدني على مجاري الأودية لمنع المركبات من محاولة عبورها أو الاقتراب منها، وأطلقت عدة تحذيرات لبقاء السكان في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بينما تواجدت الدوريات الأمنية ودوريات المرور في عدة مواقع في المحافظة، خصوصا في مواقع تساقط الصخور والأحجار لمنع المركبات من تجاوزها. وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية؛ ممثلة بفرق الخدمات والحركة والصيانة والنظافة، عملت على متابعة آثار الأمطار ومباشرة البلاغات الواردة على الرقم ٩٤٠ وعملت في الميدان على مدار ٢٤ ساعة لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة للتعامل مع كافة البلاغات وبشكل فوري، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى استعدت وبشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة في ظل الموجة المطرية التي تشهدها المنطقة حالياً.وفي السياق، رسمت ألوان قوس قزح صباح أمس، لوحة خلابة زينت سماء منطقة جازان، إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، كما شكلت السيول المنحدرة من قمم الجبال شلالات تهاوت على المدرجات الزارعية.ودعا المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، المواطنين إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية وهطول الأمطار.