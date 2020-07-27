تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها اليوم (الإثنين) من انتشال جثة تعود لامراة من جنسية عربية فُقدت أمس (الأحد) أثناء جرف السيل مركبة بوادي عبلا بمركز مربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأنه إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها حادثة جرف السيل مركبة بداخلها 3 أشخاص في سيل بوادي عبلا، والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط، حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اتضح في ما بعد أنهما من جنسية عربية، وتسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم، ونظراً لوعورة المنطقة، وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليلة أمس.

وأضاف أنه في تمام الساعة 5:54 من فجر هذا اليوم (الإثنين)، عاودت فرق الدفاع المدني بأبها بمشاركة عدد من فرق متطوعي الدفاع المدني (غوث، ساعد، نجوم التطوع، نشامى، المهمات، دعم)، عمليات البحث والتمشيط في وادي عبلا بدءا من نقطة الانجراف والقيام بتفتيش كافة المواقع المحتملة، مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني، والبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادى، والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة من الآليات، وفي تمام الساعة 18:58 من مساء اليوم (الإثنين)، تم العثور على جثة المفقودة على مسافة تقدر بحوالى 13 كيلو من موقع الانجراف من قبل مجموعة من فريق نجوم التطوع، وتم انتشال الجثة من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وتقدم النقيب السيد، بخالص العزاء لذوي المتوفين والرحمة والمغفرة لهم، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية، ومجاري الأودية، والسباحة فيها، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني.