أوضحت جامعة الملك خالد، أن القبول بجميع إجراءاته للعام 1442هـ، تم بطريقة إلكترونية كاملة وبشفافية تامة حيث تم إعلان أقل نسبة للقبول في كل تخصص في المقر الرئيس وفرع تهامة وكليات المحافظات على موقع الجامعة على الرابط https://eportal.kku.edu.sa/sites/default/files/kku_dar.pdf كما تم إعلانها في الصحف ووسائل التواصل.

وأكدت الجامعة أنه وفقًا لظروف جائحة كورونا تم تخفيض وزن الاختبار التحصيلي لهذا العام من (40%؜) إلى (20%؜) تقديراً لظروف الطلاب والطالبات، كما أوضحت الجامعة أن الكليات الفرعية بالمحافظات تم إنشاؤها بهدف خدمة أبناء وبنات تلك المحافظات والمراكز التي حولها، وبالتالي يتم التركيز في القبول عليهم مع الأخذ في الاعتبار أن المقاعد بتلك الكليات محدودة، وبالتالي لم يتم قبول الطالبات من خارج تلك المحافظات بسبب استنفاد جميع المقاعد. وبينت الجامعة أن اختلاف النسب الموزونة والمؤهلة في الكليات النظرية بين البنين والبنات، جاء بناءً على أنه لا يوجد اختبار تحصيلي للطلاب في التخصصات النظرية في حين يوجد اختبار تحصيلي للطالبات في التخصصات النظرية، وبالتالي فإن المعيار سوف يتغير في التخصصات النظرية بين الطلاب والطالبات بناءً على ذلك، وفي ما يخص أقل النسب في القبول أبانت الجامعة أن هذا يعتمد على اختلاف النسب بين الطلاب والطالبات وأيضًا عدد المقاعد المخصصة. كما جددت الجامعة تأكيدها على أن جميع المقاعد التي تشغر بسبب انسحاب بعض الطلاب والطالبات سيتم شغلها بشكل كامل بالطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط القبول وفق الضوابط المعلنة، حيث يستمر تفعيل خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول على الرابط https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces حتى السبت 18 ذي الحجة الجاري.