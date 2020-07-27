سكّنت جامعة الباحة 4 آلاف طالب وطالبة في 55 برنامجًا وتخصّصًا في المسارات الصحيّة، والهندسيّة، والعلميّة، والنظريّة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات، داعيا الله –تعالى- أن يوفقهم في مسيرتهم العلميّة والمعرفية، مؤكدًا أنّ الجامعة ستبذل كافة السّبل والوسائل، وتسخر جميع إمكاناتها ومقدراتها لتوفير بيئة أكاديميّة، وتعليميّة، ومعرفيّة لجميع الطلاب والطالبات، لتحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها؛ لخدمة ديننا، وقيادتنا، ووطننا.

في حين أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير الغامدي بأنّه تمّ قبول أكثر من 70% من المتقدّمين والمتقدمات الذين انطبقت عليهم شروط القبول وضوابطه حسب ما أقرّه مجلس الجامعة.

مؤكدًا أنّ عملية الفرز والمفاضلة تمّت بكل عدالة وشفافية بناءً على النّسب الموزونة والمكافئة ووفق رغبات المتقدّمين والمتقدّمات المدرجة في طلبات التقديم؛ بدءاً من الإعلان واستقبال الطلبات، وحتى إعلان نتائج الفرز والترشيح، وشدد على ضرورة تأكيد القبولات للمرشحين والمرشحات، وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.