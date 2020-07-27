افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مساء أمس (الأحد) طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع)، بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية.

حضر الافتتاح مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي وعدد من قيادات المرور بالعاصمة المقدسة؛ للاطلاع على وسائل السلامة المرورية وتفقُّد عناصر الأمان المُنفَّذة في الطريق للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقال الأمين إنَّ افتتاح هذا الطريق الحيوي سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الازدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.

ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 65 كيلومترا، ومن المواصفات والمميزات الرئيسية بالطريق احتواؤه على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 20 مترا ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيسي 100 متر.

ويتقاطع مع طريق مكة جدة السريع، وتقاطع طريق مكة - جدة القديم، وتقاطع الطائف السيل، وتقاطع طريق المدينة المنورة، وتقاطع الإسكان، وتقاطع بطحاء قريش، وتقاطع شارع إبراهيم الجفالي، وتقاطع السيل مع المعيصم، وتقاطع طريق العكيشية، وتقاطع طرق الليث، وتقاطع جبل ثور، ويربط المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض بطريق دائري يسهم في فك الاختناقات المرورية، إضافة لتخفيف العبء عن الطرق القائمة كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق، إذ إنه يراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية ويؤمن سهولة كبيرة في التنقل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليارات ريال تقريباً شملت أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الأراضي.

من جانبٍ آخر، افتتح «القويحص» و«البسامي» مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان مروراً بحي النسيم، ووقفا ميدانياً على المشروع، الذي يبلغ طوله 420 متراً وعرضه 32 متراً على امتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3.60 متر، وبلغت أعمال الأسفلت المُنفَّذة بالمشروع 555 مترا مكعبا، وأعمال القطع الصخري 460 ألف متر مكعب.



وفي السياق ذاته، أكَّد القويحص حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.