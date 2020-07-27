أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) يوم أمس (الأحد) الموافق 05 ذو الحجة 1441 هـ بجادة جامعة الملك سعود حملتها تحت شعار «نقاء الرياض» ولمدة ٣ أيام وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي الصحي والتثقيفي عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع وتعزيز الوقاية المجتمعية، إضافة إلى تقديم العديد من النصائح الصحية والطبية والمنشورات التوعوية لزوار الفعالية والتي ستساعد في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان بن عبد الرحمن الصبي، أن الحملة تعدُّ امتدادا لجهود الجمعية في مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، والحد من استهلاكه، وأنها تستهدف بدرجة أساسية المدخنين وأفراد المجتمع كافة لتنمية الوعي المجتمعي بالمخاطر الناجمة عن تعاطيه، ووضع السياسات الفعالة والإجراءات الحازمة للحدّ من المخاطر التي تنتج عنه.

وأكد أن جمعية «نقاء» لا تألو جهدا في تكثيف حملات التوعية عن أضرار التدخين وأثرها على المدخن وغير المدخن، وتقديم الاستشارات الطبية، وخدمات العلاج المجانية للمدخنين لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين وذلك عبر مراكزها الطبية، من خلال برنامج علاجي متكامل ودليل إرشادي شامل وبإشراف كوادر متخصصة أثبتت نجاحها وفعاليتها.