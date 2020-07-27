أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 1993 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2613 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 268.934 حالة، من بينها 43.238 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2126 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 222.936 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2760 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الهفوف (194)، الطائف (186)، الرياض (106)، مكة المكرمة (94)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (234)، الدمام (211)، جدة (178)، مكة المكرمة (161)، المبرز (140)، خميس مشيط (115)، الهفوف (110)، الطائف (109)، حفر الباطن (85)، القطيف (78)، حائل (61)، الخبر (59)، نجران (53)، أبها (51).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.