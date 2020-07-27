سمى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة 581 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى يوم (الجمعة) القادم. وحدد الفرع موعد الصلاة عند الساعة السادسة وخمس دقائق. ودعا عموم الراغبين في أداء الصلاة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، من تعقيم اليدين وارتداء القفاز، ولبس الكمامة واحضار سجادة خاصة وتفادي الازدحام، مع الدخول والخروج وتجاوز المصافحة، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف من جميع الجهات بين المصلي والآخرين، وعدم اصطحاب كبار السن والأطفال.



من جهة ثانية وقف مدير الفرع مرزوق الرويس على الجوامع المعدة لصلاة عيد الأضحى، وأكد على الاحتياطات اللازمة والاحترازات الوقائية.