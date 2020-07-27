تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة أملج، الوجه، ضباء، حقل وتيماء، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1442هـ.



وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.



وثمن مدير تعليم تبوك، جهود إدارة المستودعات والإدارات المساندة لها، ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية خلال الإجازة الصيفية، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.