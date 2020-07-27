اعتمدت جامعة الطائف أسماء 13919 طالباً وطالبة مرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، الطلبة المقبولين إلى الدخول عبر أيقونة خدمات القبول الموجودة في بوابة القبول، واختيار خدمة تثبيت القبول والاطلاع على التخصصات التي رشحوا فيها، مؤكداً ضرورة مبادرة الطالب في تأكيد قبوله من خلال أيقونة «أرغب»، مبيناً أنه في حال عدم الدخول على البوابة وتأكيد القبول في الوقت المحدد، فإن ذلك سيعني أن الطالب لا يرغب في القبول، وعليه فسيتم إلغاء طلب قبوله.

وأوضح أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج التعاملات الالكترونية «يسّر»، الذي لن يمكن الطالب المقبول في جامعة أخرى من تثبيت قبوله في جامعة الطائف، مبيناً أن الفترة المحدد لعملية تثبيت القبول تستمر لمدة أربعة أيام.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التثبيت سيتم ترقية القبول آلياً بناء على المقاعد الشاغرة، وكذلك بناءً على ترتيب الطالب لرغباته، وستُعلن الجامعة عن المقاعد الشاغرة يوم (الأحد) الموافق 19 ذو الحجة الجاري، مؤكداً أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، ومن ضمنها عملية القبول، وستنشر النسب الموزونة التي تم القبول عليها في الجامعة في جميع التخصصات.

وأضاف أن عمادة القبول والتسجيل قد وفرت فرق عمل في شطري العمادة للطلاب والطالبات للتواصل الإلكتروني، والرد على جميع الاستفسارات، مؤكداً إلى إمكانية الطلاب والطالبات المقبولين للدخول على المنظومة الجامعية من خلال اسم المستخدم «الرقم الجامعي» والرقم السري «رقم الهوية»، وأهمية تغيير الرقم السري والاحتفاظ به.

ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم الرياضية، إلى ضرورة إجراء الاختبارات المطلوبة التي سيتم تحديد آلياتها ومواعيدها في وقت لاحق، داعياً الطلبة المقبولين على درجة البكالوريوس بضرورة فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان على الشاشة التي سيتم فتحها على المنظومة الجامعية يوم 26 ذو الحجة، لضمان استلام المكافأة الشهرية في الوقت المحدد، مبينا أنه سيتم إيقاف تسجيل الجدول الدراسي عن الطلبة الذين لم يدخلوا رقم الحساب البنكي، مشيراً إلى أنه بإمكان الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول في التخصص المرغوب، تغيير تخصصاتهم بعد عام، إذا تم تحقيق المعدل المطلوب للتحويل.