أكد قائد قوات أمن المنشآت المشرف العام على مهمات القوات في الحج، اكتمال جاهزية القوات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ للقيام بالمهمات الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، وتكاملاً مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال عمل طوق وانتشار أمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، وما يسند إليها من مهمات من قبل مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية وذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال الحج.كما أكد قائد قوات أمن المنشآت الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج؛ وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم.