يقيم الحاج رسلان فيلي، من جورجيا، لنحو 17 عاماً في السعودية، ويشعر بالارتياح والسعادة بعد اختياره في قائمة حجاج هذا العام. ويقول إنه طوال إقامته في المملكة لم يشعر بالغربة، إذ تدرس زوجته في جامعة الأميرة نورة ولديه ابن وابنة من مواليد السعودية، ويستعد حالياً لإنهاء مرحلة الدكتوراه ‏بجامعة الملك سعود ‏بعد استكماله مرحلتي الدبلوم والماجستير.ولم يتوقع الحاج رسلان فيلي إقامة الحج هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية الخطيرة التي دهمت العالم كله بسبب كورونا. ويضيف أنه سمع عن إنشاء موقع إلكتروني للتقديم للحج ودخل الموقع وحظي بالموافقة هو وزوجته، إذ لم يسبق لهما أداء الفريضة.ويؤكد تواصل الجهات المعنية في وزارة الحج معه في الأيام الماضية لتثقيفه وتوعيته، ويضيف: «لمسنا كل التسهيلات والتعاون والتجاوب وتسخير كل الظروف لنحضر إلى مكة لأداء شعيرة الحج، ولم أشعر يوماً أنني غريب هنا، ‏أصبحت واحداً منكم، ‏ لدرجة أنني لو سافرت في إجازتي لمسقط رأسي في جورجيا أشعر بالحنين إلى السعودية». ‏