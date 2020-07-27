أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، صباح أمس (الأحد)، قيادة دوريات أمن الطرق على طريق الطائف ومركز الحديبية على طريق مكة - جدة القديم.وبدأت جولة الحربي بالوقوف على سير المهمات في مشروع المركز الأمني الشميسي، واستمع لشرح عن المركز بعد استكماله، ثم انتقل إلى مقر المراكز في منطقة الشميسي ووقف على الأداء، مستمعاً إلى شرح عن مراكز أمن الطرق قدمه مساعد قائد قوات الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، ومن ثم تم إعلان انطلاق دوريات طريق الطائف - الكر ونقطة الحديبية.رافق الفريق الحربي في الجولة قائد قوات أمن الحج اللواء زايد عبدالرحمن الطويان، ومساعدو قائد قوات أمن الحج، وعدد من القيادات العسكرية.