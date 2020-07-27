انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثتي رجل وطفلة، غرقا في سيل بوادي عبلا بمركز مربة، وتواصل الفرق بحثها صباحا للبحث عن بقية أفراد الأسرة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني في أبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة 16:09 من مساء أمس، عن انجراف مركبة من نوع (هايلكس) تقل عائلة في سيل وادي عبلا بمركز مربة، وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك بفرق متطوعين، وعند الوصول وُجد أن الحالة عبارة عن جرف السيل المركبة في وادي عبلا.

وبين أنه تم البدء في عمليات البحث وتمشيط الوادي، بعد انخفاض منسوب مياه السيل، بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية (غوث، وساعد، ونجوم التطوع، ونشامى)، حيث عُثِر على جثماني رجل وطفلة، ولم يتم التعرف على هويتيهما، وجرى تسليم الجثتين للشرطة، وإيقاف عمليات البحث في تمام الساعة 23:20 لاستمرار الحالة المطرية، وتحسباً للسيول المنقولة، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً.

وجدد السيد التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.