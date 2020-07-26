أسندت وزارة التعلیم 315 مشروعاً من مشاریعها التعلیمیة إلى شركة تطویر للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتضمن معالجة 237 مشروعاً متعثراً، وإعادة برمجة 60 مشروعاً متعثراً حسب دراسة السعة والطلب، حيث تضم إجمالاً 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة، في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت منطقة الریاض 66 مشروعاً، والشرقیة 61 مشروعاً، ومكة المكرمة 60 مشروعاً، والمدينة المنورة 45 مشروعاً، وعسیر 24 مشروعاً، وجازان 17 مشروعاً، إضافة إلى 15 مشروعاً في تبوك، و8 مشاريع في القصیم، و8 مشاريع في الباحة، و5 مشاريع في حائل، و3 مشاريع في الجوف، ومشروعين في نجران، وفي الحدود الشمالية مشروع واحد.

ویغطي 60 مشروعاً من تلك المشاريع احتیاج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من ملیار و477 ملیون ریال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعلیمیة الصینیة بتكلفة بلغت أكثر من 450 ملیون ریال.

وتمثل 237 مشروعاً مجموع المشاریع المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعلیمیة بتكلفة بلغت أكثر من ملیارين و722 ملیون ریال، فيما یراوح إجمالي عدد المباني التعلیمیة في المشاريع المسندة 414 مبنى تعلیمیاً تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.

یأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعلیم ممثلةً بوكالة المشاریع والصیانة؛ استعداداً للعام الجدید 1442هـ، بتهیئة العدید من المشاريع لخدمة العملیة التعلیمیة، وتوفیر المباني المدرسیة وتشغیلها وصیانتها وتحدیثها وتطویرها؛ لخدمة الطلاب والطالبات في جمیع مناطق ومحافظات المملكة.