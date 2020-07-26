أعلن المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت خلال شهر ذي القعدة من عام 1441 عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(18893) كيلوغراماً من مادة القات المخدر، و(640295) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر،، و(6809) غرامات من مادة الأفيون المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (196) شخصاً، بينهم (42) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(113) متهماً من الجنسية اليمنية، و(32) متهماً سعوديو الجنسية، و(4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهمٌ من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.