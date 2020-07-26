أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً صباح اليوم (الأحد) الموافق 1441/12/5هـ، عن حريق اندلع في أحد الأبراج تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وانتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وتكللت جهود الفرق بالنجاح، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات.

‏كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي ساعدت فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه) والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وبين الضويحي أن اللجان المختصة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف تباشر مهماتها لمعرفة أسباب الحادثة.

مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.