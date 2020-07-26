أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020 والتي بلغت أكثر من 6.6 مليار ريال موزعة على أكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.

وأضافت «التقاعد» أنها مستمرة في تقديم خدمتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك طيلة أيام الأسبوع عبر مركز الاتصال للعناية بالعملاء من خلال الرقمين 920014000 والرقم 8001248889، وتمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً في ما عدا يوم العيد إذ سيكون إجازة رسمية للمركز.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية www.pension.gov.sa والتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.