أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً بقيمة 15.775.431 ريالاً لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة ولمدة 36 شهراً ميلادياً من تاريخ استلام الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة وبهدف تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، وانطلاقاً من توجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.