أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1968 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة 129% مقارنة بعدد الإصابات الجديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 220.323 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2733 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا حتى الآن 82.5%، فيما بلغت نسبة الوفيات 10.2%.



وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الهفوف (208)، الطائف (195)، الرياض (126)، مكة المكرمة (109)، حفر الباطن (90)، المبرز (86)، بريدة (77)، الدمام (64)، المدينة المنورة (59)، عنيزة (58)، جدة (41)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (363)، جدة (193)، الهفوف (171)، الدمام (167)، مكة المكرمة (121)، خميس مشيط (94)، المبرز (92)، الطائف (91)، المدينة المنورة (59)، القطيف (57)، الخبر (51)، جازان (48)، الظهران (48)، ينبع (47)، بريدة (45)، تبوك (43).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.