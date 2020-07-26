تنفذ أمانة العاصمة المقدسة مشاريع عدة للنظافة العامة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سواء من فرق الإصحاح البيئي أو من خلال رفع مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد مدير العلاقات العامة بأمانة العاصمة رعد الشريف، أنه تم وضع خطة عمل لنطاق كل بلدية فرعية، وتحديد ساعات العمل على مدار اليوم، وتحديد أعداد المعدات اللازمة وورديات عملها، إذ سيبلغ عدد العمالة المشاركة في أعمال النظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 13549عاملاً، وإجمالي المعدات 912 معدة، وإجمالي الحاويات 87900 حاوية.



موضحاً أن الخطة تحظى بمتابعة شخصية من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.