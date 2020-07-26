أزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 650 ألف م2، تمثلت في إقامة مبان وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة.



وبينت أمانة المدينة المنورة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200 ألف متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12 ألف متر مربع، أما في بلدية المندسة فقد تمت إزالة تعد على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع.



وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر بمتاجر الأجهزة الذكية.