دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم (الأحد)، قيادة دوريات أمن الطرق بطريق الطائف، ومركز انطلاق دوريات أمن الطرق بمركز الحديبية على طريق مكة جدة القديم.



وبدأت جولة الحربي بالوقوف على الأعمال في مشروع المركز الأمني بالشميسي، حيث استمع الحربي لشرح عن المركز بعد الانتهاء من تنفيذه. بعد ذلك انتقل إلى مقر تدشين المراكز في منطقة الشميسي، حيث استمع لشرح عن مراكز أمن الطرق من اللواء خالد الضبيب مساعد قائد قوات الحج لأمن الطرق، ليعلن انطلاق دوريات طريق الطائف - الكر ونقطة الحديبية.