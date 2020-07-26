أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني جاهزيتها للحج، وعملت في الجانب الوقائي فرق الإشراف الوقائي على متابعة اشتراطات السلامة في المشاعر المقدسة ومقرات الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن قبل وصولهم؛ للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة. كما تشارك فرق الدراجات النارية في تنفيذ أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة، ومتابعة سلامة تجهيزها وتوفر وسائل الإطفاء فيها والكشف على التمديدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، فضلاً عن تجهيز فرق الدراجات النارية بوسائل الإطفاء، للاستفادة من قدرتها على التحرك في الأماكن المختلفة كفرق للتدخل الأولي لمباشرة البلاغات عن الحوادث في اللحظات الأولى من وقوعها.