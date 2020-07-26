يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في السادس من ذي الحجة ندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضياً، بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإسلامية والإعلام، تحت عنوان (قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية)، وتُعقد ندوة الحج الكبرى بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، في الساعة الواحدة ظهراً يوم غد الاثنين. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط، أنه وفي ظل استمرار جائحة فايروس كورونا على المستوى العالمي، تسعى الوزارة من خلال عقدها للندوة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتزامنة مع موسم حج هذا العام، منها الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية، والمستجدات العلاجية في الصحة العامة، وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية.