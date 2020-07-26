أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف لـ«عكاظ» ‏اكتمال المرحلة الأولى من استقبال ‏ضيوف الرحمن وتصعيدهم إلى مكة المكرمة؛ لإسكانهم في الفنادق المعدة من وزارة الصحة وتشرف عليها بشكل مباشر وزارة الحج التي جهزت مقراً متكاملاً، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهاب الحجاج إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة. وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون لاستقبال الحجاج المتعافين من فايروس كورونا الذين لا يحتاجون للحجر المؤسسي. ‏وأضاف الشريف، بدأنا من يوم الجمعة ‏استقبال الحجاج ‏وتواصل استقبالهم أمس (السبت) الذي سيشهد ‏اكتمال المرحلة الأولى من الاستقبال، ‏لينطلق جميع الحجاج في اليوم الثامن ‏لبدء نسك الحج بتنظيم وخطط معدة ‏لقضاء يوم التروية قبل تصعيدهم لعرفات، ‏ومن ثم المبيت في مزدلفة ‏وقضاء أيام التشريق في مشعر منى‏، ورمي الجمرات وطواف الإفاضة. وقال الشريف إن كل مرحلة من هذه المراحل ‏لها خطة تنفيذية ‏استثنائية مفصلة ‏تعتمد في الأساس على البروتوكولات ‏الصحية ‏لضمان سلامة الحجاج. وبين ‏وكيل وزارة الحج ‏أن جميع الحجاج ‏ممن وصلوا في المرحلة الأولى سيتم أخذ مسحة منهم ‏داخل الحجر المؤسسي، مع تقديم ‏إرشادات توعوية خاصة بطواف القدوم ‏والسعي وشرح تفصيلي كامل ‏عن الخطط والمعايير ‏الصحية والبرتوكولات ‏التي سيتم تطبيقها. يشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبل عددا من الرحلات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام ممن وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف، وعدد من موظفي القطاعات المعنية، وتمت مرافقتهم لمكة المكرمة في مسارات خاصة، وعبر عدد من الحجاج عن امتنانهم بما شاهدوه من خدمات وعناية واستقبال.