أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (2201) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (264973) حالة، من بينها (44488) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات (2703) حالات، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة.وأكدت وزارة الصحة تسجيل (2051) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (217782) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2201) حالة، منها 39% إناث، و61% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغون، لافتة النظر إلى أنه أُجري (52812) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2999740) فحصا.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.