وقف رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي صاحب العمري، على جاهزية مسلخي البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها، ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واطلع العمري وعدد من مراقبي البلدية على آلية العمل بالمسلخ خلال أيام عيد الأضحى، وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فايروس «كورونا» المستجد، ومنع الازدحام، والتأكد من نظافة المسالخ.

وشدد رئيس الفرقة المرابطة بالبلدية على تطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة، وتم تغيير بعض الأدوات المستخدمة في المسلخ بأدوات جديدة وإتلاف القديمة.

ووقف العمري على بعض نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك.