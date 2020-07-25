حققت الطالبة سارة صالح الرميح المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»، لتضع جامعة القصيم وكلية الحاسب ضمن القائمة النهائية لأفضل المنضمين للبرنامج الذي يشارك فيه 128 طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى دفعتين وترشيحهم من جميع الجامعات السعودية يمثلون النخبة في تخصصات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب.ويهدف البرنامج إلى رعاية المواهب للتدريب على تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ويركز على ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب، حيث عُقد لقاء افتراضي على هامش البرنامج يجمع بين المتدربين ومنسوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.