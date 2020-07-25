أكملت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، وتكثيف أعمال التعقيم والصيانة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية وضمن خطتها لهذا العام بدأت تعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممشى، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع.وأشار إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا.وبين أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية خلال إجازة عيد الأضحى، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية في المطاعم والمحلات التجارية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وقامت البلدية بتركيب عدد من اللوحات على الشارع العام ابتهاجا بقدوم عيد الأضحى المبارك، وأنهت تجهيزها لمسلخ البلدية بكافة الطواقم العاملة، وتم تهيئة الموقع لبدء استقبال الأضاحي من بعد صلاة الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بين مرتاديه وتجهيز صالة الاستقبال وتعقيم وتطهير الأرضيات بشكل مستمر.