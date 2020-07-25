بدأت بلدية محافظة أملج أمس (الجمعة)، أعمال صيانة وتطوير بعض شوارع المحافظة، من خلال كشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشوارع لرفع مستوى أداء الطرق في الطرق الرئيسية و الأحياء، وذلك بمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي.

وأوضح مساعد رئيس البلدية مدير إدارة المشاريع ماجد محمد الصيدلاني أن أعمال مشاريع الصيانة التي تقوم بها بلدية أملج مدرجة ضمن خطط البلدية لمشاريع السفلتة والصيانة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تمت إزالة طبقة الإسفلت في الطريق الدولي عند تقطاع إشارة التحلية وشارع أبو هريرة وبعض شوارع حي المرجان وجاري العمل حالياً على إعادة سفلتتها.