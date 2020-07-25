كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.

وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاشتراطات، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940، مؤكداً أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضينن، وذلك حرصاً من الأمانة على صحة الجميع والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين دون تهاون، وفقاً لتوجيهات أمين الجوف ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية.