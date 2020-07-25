وجّه نائب أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية الأمير سعود بن خالد الفيصل، بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري والإشارات الالكترونية الرقمية والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 95%، وأشار إلى ضرورة وضع الحلول السريعة لمعالجة المواقع والتقاطعات المرورية الخطرة، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة السلامة المرورية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد نائب أمير المدينة المنورة على أهمية إعداد برنامج توعوي وتثقيفي مُكثّف عن أساسيات القيادة الآمنة على مستوى المنطقة ورصد مؤشرات الأداء لدى الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المجال، وتعزيز الاستفادة من البرامج الرائدة المختصة في جوانب السلامة المرورية.

كما استعرض الأمير سعود بن خالد الفيصل، المؤشرات والاحصائيات الخاصة بحالة السلامة المرورية والتحديثات المستمرة التي ترصد تقييم أوضاع الحالة المرورية على مستوى المنطقة.

واطلّع نائب أمير المدينة المنورة على مشاريع مبادرات السلامة المرورية والتقارير الخاصة بالطرق الرابطة بمنطقة المدينة المنورة في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن بأن تكون الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني ضمن اختصاص ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية، في حين تتولى وزارة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.

وتطرّق الاجتماع إلى متابعة مستجدات أوضاع المدرسة الجديدة لتعليم القيادة النسائية بالمدينة المنورة.