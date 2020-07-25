أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 2201 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 264.973 حالة، من بينها 44.490 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2703 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة 82.1%.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض (118)، الهفوف (115)، المبرز (107)، الدمام (106)، خميس مشيط (104)، مكة المكرمة (103)، بريدة (82)، نجران (80)، الطائف (71)، المدينة المنورة (68)، حائل (57)، جدة (56)، ينبع (51)، الخبر (39)، تبوك (37)، حفر الباطن (36)، القطيف (35)، جازان (34)، أبها (33)، محايل (31)، النعيرية (31)، يدمة (24)، المضة (22)، الجبيل (21)، بقيق (21)، ضرما (21)، رجال ألمع (21)، الحرجة (20)، الحرجة (20)، بيش (20)، بللسمر (19)، ليلى (18)، شرورة (17)، الخرج (17)، صبيا (16)، أحد رفيدة (15)، الدوادمي (15)، وادي الدواسر (15)، الدلم (14)، بيشة (13)، عنيزة (13)، سبت العلاية (13)، أحد المسارحة (13)، المذنب (13)، الدرعية (13)، المجمعة (12)، سراة عبيدة (12)، تبالة (12)، حوطة بني تميم (12)، رأس تنورة (12)، وادي بن هشبل (11)، الرس (11)، تربة (11)، بارق (10)، الشملي (10)، صفوى (10)، خليص (9)، أبوعريش (9)، الزلفي (9)، تثليث (9)، البرك (8)، مليجة (8)، الظهران (8)، البجادية (8)، البدائع (8)، رياض الخبراء (8)، صامطة (8)، البشائر (8)، الجفر (7)، العيدابي (6)، عفيف (6)، القنفذة (6)، ضبا (6)، رماح (6)، أضم (6)، الرين (5)، النبهانية (5)، القوز (5)، الحريق (5)، النماص (5)، الليث (5)، بقعاء (5)، السليل (5)، طريف (4)، المجاردة (4)، بلجرشي (4)، رفائع الجمش (3)، الدرب (3)، سكاكا (3)، نمرة (3)، الكامل (3)، حريملاء (3)، ظهران الجنوب (3)، العلا (3)، الخفجي (3)، المظيلف (3)، موقق (2)، بدر الجنوب (2)، القوارة (2)، حوطة سدير (2)، عرعر (2)، حبونا (2)، المندق (2)، رنية (2)، القريات (2)، الغزالة (2)، مهد الذهب (2)، تيماء (2)، شقراء (2)، تمير (2)، فيفاء (2)، القرى (2)، قرية العليا (2)، ساجر (2)، الفرشة (2)، الشعبة (1)، الطوال (1)، الدائر (1)، تنومة (1)، عريعرة (1)، الشنان (1)، سميراء (1)، الرويضة (1)، العارضة (1)، القحمة (1)، الحائط (1)، البدع (1)، ضرية (1)، عيون الجواء (1)، المويه (1)، قلوة (1)، خيبر (1)، الوجه (1)، طبرجل (1)، القويعية (1)، المزاحمية (1)، البكيرية (1)، العيص (1)، مركز حدود الحديثة (1)، الريث (1)، ثريبان (1)، القريع (1).

ولمعرفة تفاصيل توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.