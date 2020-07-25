كشف لـ«عكاظ» مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة عصام فؤاد نور، قدوم أكثر من 15 رحلة من المحطات الداخلية لنقل حجاج الداخل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى المشاعر المقدسة.

وقال عصام نور: سخرت الدولة كافة إمكاناتها من خلال الوزارات والإدارات المسؤولة عن ترتيب وتقديم كافة الخدمات للحجاج، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والحج والعمرة، والصحة، وهيئة الطيران المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بإشراف ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ للتأكد من جاهزية وتقديم وتسهيل كافة الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل هذا العام واكتمال الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبين مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي تخصيص فريق عمل متكامل من إدارة المطار وبمساندة الإدارات الأمنية ووزارتي الحج والصحة لمتابعة وتقديم الخدمات لحجاج الداخل من لحظة قدومهم إلى المطار وحتى مغادرتهم بالحافلات إلى مكة المكرمة.