أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام، إذ عملت في الجانب الوقائي فرق الإشراف الوقـائي، على متابعة اشـتراطات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قـبل وصـولهم، للتأكد من توفر جميع اجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

كما تـشارك فرق الدراجات النارية فـي تنفيذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومـتابـعة سـلامـة تجھـيزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء فـيھا والـكشف عـلى الـتمديـدات الكھـربـائـية ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجھـيز فـرق الـدراجـات الـناريـة بـوسـائـل الإطـفاء، للاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق للتدخـل الأولي لمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعھا.