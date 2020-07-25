عثرت الجهات الأمنية في الطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس (الجمعة)، على أحد هواة القفز المظلي متوفى أسفل جبال الهدا، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية من أعلى قمة جبال الهدا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» مع هاشتاق «#طيار_الطايف_مفقود»، حيث تلقت الجهات الأمنية في الطائف بلاغاً عن فقدانه عند الساعة السادسة مساء أمس يفيد بقفز أحد هواة الطيران المظلي من على قمة جبال الهدا، في وقت شهد هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به في منطقة مجهولة، وتم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجيب للاتصالات على هاتفه.

وتابعت الجهات الأمنية في الطائف عمليات البحث من خلال شعبة التحريات والبحث الجنائي ورجال الشرطة، إضافة إلى مساندة العديد من المواطنين والمتطوعين، وتم العثور عليه متوفى نتيجة السقوط في منطقة وعرة أسفل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.