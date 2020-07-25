أكد لـ«عكاظ» ‏وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف اكتمال المرحلة الأولى من استقبال ‏ضيوف الرحمن وتصعيدهم إلى مكة المكرمة لإسكانهم في فنادق مهيأة من قبل وزارة الصحة، تشرف عليها بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة.

وكشف أن الوزارة جهزت مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، لإيواء ضيوف الرحمن من 4 - 8 ذي الحجة، قبل توجههم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، معلنا أن المرحلة الثانية لاستقبال ضيوف الرحمن ستخصص لغير المصابين بفايروس كورونا ولا يحتاجون للحجر.

‏وأضاف الشريف لـ«عكاظ»: بدأنا أمس الجمعة ‏استقبال ضيوف الرحمن، ‏ونواصل استقبالهم ‏اليوم، إذ ستكتمل المرحلة الأولى من استقبالهم ظهر اليوم ممن سيخضعون للحجر المؤسسي، ‏وبعدها تأتي المرحلة الثانية ‏من استقبال ضيوف الرحمن الخالين من الإصابة ممن لا يحتاجون للحجر المؤسسي، ‏وذلك في السابع من ذي الحجة، ‏لينطلق جميع الحجاج في الثامن من ذي الحجة ‏إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

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وقال الشريف: كل مرحلة من هذه المراحل ‏لها خطة تنفيذية ‏استثنائية مفصلة ‏تعتمد في الأساس على البروتوكولات الصحية ‏لضمان سلامة الحجاج، مبينا ‏أنه سيتم أخذ مسحة من قِبَل وزارة الصحة من جميع الحجاج الواصلين في المرحلة الأولى، ‏وسيتم تقديم ‏إرشادات توعوية خاصة بطواف القدوم ‏والسعي، مع شرح تفصيلي كامل ‏عن الخطط والمعايير ‏الصحية والبروتوكولات‏ التي سيتم تطبيقها.

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة قد استقبل عددا من الرحلات المخصصة لحجاج بيت الله الحرام ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، وعدد من موظفي القطاعات المعنية باستقبالهم ومرافقتهم لمكة المكرمة وذلك عبر مسارات خاصة فور وصولهم، لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج هذا العام قبل صعودهم إلى الحافلات المخصصة لنقلهم بمرافقة صحية مع تطبيق إجراءات التباعد حرصا على سلامتهم.