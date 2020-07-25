أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن «المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441هـ».

وأضاف أن هناك دعمًا كبيرًا من القيادة في موسم حج 1441هـ، مؤكدًا أن عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة PCR صحية معتمدة تثبت خلوه من مرض فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقال الوزير:«لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج»، مشيرًا إلى أن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج، موضحًا بأن تنظيم الحج يسير وفق خطة إستراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مُشددة.

وفي سياق متصل أشار وزير الحج والعمرة، إلى أن السعودية أبلغت منذ بدء جائحة كورونا - مارس الماضي- جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بحج بيت الله الحرام، وبناءً عليه دُرست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج من الإصابة بعدوى الفايروس.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن وجود تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية؛ لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية، خلال موسم حج 1441هـ، والذي وصفه بـ «الحج الاستثنائي» من المقاييس الإجرائية والتنظيمية والصحية كافة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة:«إن هناك 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين الذين وقع الاختيار علهيم لأداء فريضة حج هذا العام»، مؤكدًا عدم وجود أي تفاضل في عملية الاختيار إلا من ناحية المعايير الصحية التي وضعتها الجهات الصحية المعنية.

وذكر الدكتور مشاط، أن اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم موسم حج هذا العام منذ وقت مبكر، والذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا على أخذ كافة التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وآمان.

وبالنسبة لإجراءات العزل، أكد على إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الإلكترونية للحرص على تطبيقهم «للعزل المنزلي»، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة، على أن يخضعوا للحجر المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة في مكة المكرمة.

فيما يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في السادس من شهر ذي الحجة 1441هـ، الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، بالتعاون مع وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» و«الإعلام»، تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».