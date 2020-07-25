وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة (الجمعة) الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من القصيم، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور.

ولضمان سلامة ضيوف الرحمن، وفرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مسارًا خاصًا للحجيج لدى وصولهم، لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج 1441هـ.

وبعد إنهاء إجراءات السفر توجه الحجيج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة، حيث جهزت الوزارة مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.