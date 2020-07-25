شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة أمس (الجمعة) أمطارا من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والجموم استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية.

وفي محافظة الطائف، هطلت أمطار غزيرة بعد ظهر أمس الجمعة إلى حين إعداد هذا البيان، ورصدت المهمات المنتشرة بالمحافظة عددا من النقاط التي تجمعت بها المياه بمنسوب عالٍ، وسجلت تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والأنفاق وبعض أحياء المحافظة.

كما تم تسجيل ٣٠ بلاغ احتجاز مركبات جرى مباشرتها واتضح وجود ١٤ مركبة بها احتجاز وتم إخراجهم بصحة جيدة، و١٦ مركبة بدون احتجاز بشري، فضلاً عن إغلاق طريق الكر بسبب الأمطار، وجريان السيول بالأودية والشعاب بالطائف.

وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلاً حسب اختصاصه، ولم تسجل إصابات أو وفيات.