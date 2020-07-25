حددت صحة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وشدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، على كافة مديري القطاعات ضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى 130 مركزاً صحياً.

وأضاف أن هذه المراكز موزعة على قطاعات مدن ومحافظات عسير، حيث يعمل بقطاع أبها 13مركزاً، وخميس مشيط 6 مراكز، وظهران الجنوب 5 مراكز، وبللحمر 4 مراكز، ووادي بن هشبل 6 مراكز، وأحد رفيدة 10مراكز، وبارق 11 مركزاً، ورجال ألمع 11 مركزاً، وسراة عبيدة 6 مراكز، وتنومة 3مراكز، والمجاردة 8 مراكز، والمضة 6 مراكز، ومحايل عسير 17 مركزاً، والنماص 5 مراكز، والحرجة 6 مراكز، وبللسمر 3 مراكز، والفرشة 3 مراكز، والبرك 5 مراكز، والقحمة مركزين.

ونوّهت صحة عسير إلى أنه يعمل بالمنطقة 15 مركزاً مناوباً إلى الساعة الثانية عشرة مساء، و8 مراكز تعمل خلال الـ 24 ساعة، إضافةً إلى عدد من عيادات تطمن، من أجل خدمة المراجعين والمرضى.