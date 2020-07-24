بين العاصمة السعودية «الرياض» والعاصمة البريطانية «لندن»؛ كانت حكاية صحفي وكاتب سعودي في أكثر من ثلاثة عقود، صحفي متميز في «mbc» ونهاية في «bbc»، مروراً بصحيفتي اليوم، و«الرياض ديلي».. عرفه أصدقاؤه العرب والغرب بالدماثة والهدوء والود، متصالح مع نفسه ومهنته والمقربين.. إنه الصحفي الراحل سعد الحقباني الدوسري، الذي توفي اليوم (الجمعة) في عاصمة الضباب «لندن».

وفي معركة الحياة؛ جف قلم لا يكل ولا يتعب.. ترك سيرة مهنية وصداقات كثيرة.. وتحلى بروح التحدي حتى اليوم الأخير من حياته.

وما بين التفاؤل والحماسة والتطوير والتحدي؛ آثر العمل الإعلامي ومتابعة الأحداث والفعاليات في قطار إعلامي لأكثر من ثلاثين عاماً.. وفي وجوده في لندن كان مخلصاً لمهنة المتاعب، ليرحل اليوم (الجمعة) بعد معاناة من مرض السرطان استمرت لعدة أشهر.