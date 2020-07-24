أكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1441هـ، وسط تكامل الخدمات اعتباراً من اليوم (الجمعة) عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

يأتي ذلك ضمن منظومة من الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات وتطبيق الإرشادات الوقائية لضمان سلامة المسافرين ومرتادي المطار، وتشمل تطبيق معايير مقننة بدءًا من مغادرة الرحلة من المطار حتى وصولها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ودخول الحجاج إلى صالات القدوم، حيث يتم استقبالهم من قبل منسوبي وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني لتلقي التعليمات والحصول على الخدمات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فايروس «كورونا» المستجد.

ويجري ذلك وفق التعليمات الاحترازية لكافة حجاج الداخل من مختلف الجنسيات داخل المملكة، كما يتم استخدام برامج التقنية المتوفرة مثل تطبيقات «توكلنا» و«تباعد» و«تطمن»، والأساور الإلكترونية لضيوف الرحمن، ووفقاً للبروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من «كوفيد - 19» لموسم حج 1441هـ.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لضيوف الرحمن في المطارات، وتتضمّن الإجراءات التي تطبقها الهيئة مجموعة من التدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر القادم لأداء مناسك الحج عبر مطار المؤسس وفقا للدليل الإرشادي للمسافر، كما توفر الهيئة المعقمات في جميع أرجاء المطار، وتقوم بقياس درجة الحرارة وتطهير المطار بشكل مستمر كل 3 ساعات، وكذلك تطهير جميع الطائرات المستخدمة بعد كل رحلة.

واتخذت هيئة الطيران المدني العديد من الإجراءات الوقائية عند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وتضمنت تلك الإجراءات تطبيق التباعد داخل الطائرة والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50٪ فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات.

كما يتم توفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي بمسافة ٢ متر من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار.

وفي منطقة استلام الأمتعة، يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، وتطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام.

كما ستقوم الناقلات الجوية الوطنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين داخل الطائرات وفي صالات المطار.