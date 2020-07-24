قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم (الجمعة)، بفتح بوابات سدّي نبأ وشعيب شداد بمحافظة بلقرن لتصريف كامل مخزونهما، للاستفادة من مياه السدود لتلبية احتياجات الموسم الزراعي للمزارعين بالمنطقة.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تم تصريفه خلال هذا العام بهدف إعادة مخزون المياه الجوفية والسطحية نظرا لقلة معدلات الأمطار وزيادة معدلات التبخر هذا الموسم، مما يؤدي إلى زيادة فقد كميات كبيرة من المياه المحتجزة خلف السدود.

وأوضح مديرعام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله اليمني، أنه تم تصريف ما يقارب 14 مليون متر مكعب من مياه السدين هذا العام، مضيفاً أن الغرض من فتح بوابات السدود هو خفض المخزون من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسدود، إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين من المياه وخصوصاً في موسم الصيف.

يُذكر أن سدَّي نبأ وشعيب شداد تُعد من أهم السدود في المنطقة، وتبلغ السعة الكلية لسد نبأ أكثر من 750 ألف متر مكعب، ويبلغ ارتفاع مفيضه 9 أمتار، فيما تبلغ سعة وادي شعيب أكثر من 74 ألف متر مكعب، ويبلغ ارتفاع مفيضه 4 أمتار، وكان مجموع ما تم تصريفه من مياه السدين في العام الماضي 44 مليون متر مكعب.