أطلقت بلدية النقيع شمال بيشة رابط تسجيل المطابخ لإصدار التصاريح الخاصة بالعمل خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية أن الخدمة جاءت بتوجيهات أمانة منطقة عسير، حرصاً على سلامة المواطن والمقيم ومنع الازدحام عند المسالخ البلدية.

وتم إطلاق الخدمة لتتيح لأصحاب المطابخ الخاصة التقدم عن طريق خدمة العملاء على بوابة أمانة عسير لإصدار تصاريح مؤقتة تسمح لهم بذبح الأضاحي، وتتيح للمواطن الحجز عند أي من المطابخ القريبة منه، ويكون ذلك برقم وتاريخ ووقت محدد لكل أضحية.



ويمكن لأصحاب المطابخ التسجيل عبر الرابط التالي:

‪https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx