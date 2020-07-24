باشرت 6 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تصادم على طريق عفيف باتجاه ظلم نتج عنه 9 إصابات وحالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم الهيئة ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين عند الساعة 11.14 صباح اليوم (الجمعة)، يفيد بوجود حادث سير على طريق عفيف باتجاه ظلم نتج عنه 9 إصابات، وتم توجيه فرق العنايات بالإضافة للقيادة الميدانية إلى الموقع، حيث وصلت أول فرقه خلال 15 دقيقة من ورود البلاغ.وأضاف: «تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث، وجرى نقل 7 حالات لمستشفى عفيف العام، وكانت هناك 4 حالات حرجة، و3 حالات متوسطة، وحالتان رفضتا النقل».